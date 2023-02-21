Альтман Лев (Лейба) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Лев (Лейба)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альтман А

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фомина Рахиль (Эстер) Львовна (Лейбовна)

Мать ребёнка: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фомина Соша Львовна (Лейбовна)

Мать ребёнка: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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