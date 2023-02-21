Альтман Лев (Лейба)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альтман А
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фомина Рахиль (Эстер) Львовна (Лейбовна)
Мать ребёнка: не указана
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фомина Соша Львовна (Лейбовна)
Мать ребёнка: не указана
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно