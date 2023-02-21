Альтман Даниил (Доня) Шмуйлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)
Мать: Альтман Рива (Ребекка)
Бракосочетание
1907
Жена: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирина Бася Даниловна
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альтман Михаил (Шмуля) Данилович
Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна
Смерть
1950