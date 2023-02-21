Альтман Даниил (Доня) Шмуйлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Даниил (Доня) Шмуйлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

Мать: Альтман Рива (Ребекка)

Бракосочетание
1907

Жена: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Альтман Лев Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Альтман Борис Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Альтман Изя Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Альтман Исаак Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирина Бася Даниловна

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альтман Иосиф Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альтман Михаил (Шмуля) Данилович

Мать ребёнка: Альтман Геля Фридмановна

Смерть
1950
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