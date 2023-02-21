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Альтман Гдаля Шмуйлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

Мать: Альтман Рива (Ребекка)

Рождение ребёнка
15.05.1906

Дочь: Альтман Елизавета Гдальевна

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Альтман Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Фомина Сима Георгиевна

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Гинзбург Александра (Сарра) Григорьевна (Гдалевна)

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Альтман Израиль Гдальевич

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Альтман Янкель Гдальевич

Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна

Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альтман Хава Ароновна

Смерть
1941
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