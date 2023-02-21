Альтман Гдаля Шмуйлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)
Мать: Альтман Рива (Ребекка)
Рождение ребёнка
15.05.1906
Дочь: Альтман Елизавета Гдальевна
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Альтман Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Фомина Сима Георгиевна
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Гинзбург Александра (Сарра) Григорьевна (Гдалевна)
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Альтман Израиль Гдальевич
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
Рождение ребёнка
01.12.1918
Мать ребёнка: Альтман Хава Ароновна
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альтман Хава Ароновна
Смерть
1941