Альтман Елизавета Гдальевна
Место рождениям. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Дата рождения15.05.1906
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906
Отец: Альтман Гдаля Шмуйлович
Мать: Альтман Хава Ароновна
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
1927
Сын: Альтман Борис Ефимович (Хаимович)
Отец ребёнка: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Альтман Михаил Ефимович (Хаимович)
Отец ребёнка: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович
Смерть
1997