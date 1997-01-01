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Альтман Елизавета Гдальевна

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Место рождения

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя

Дата рождения

15.05.1906

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906

Отец: Альтман Гдаля Шмуйлович

Мать: Альтман Хава Ароновна

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1926

Муж: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Альтман Борис Ефимович (Хаимович)

Отец ребёнка: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Альтман Михаил Ефимович (Хаимович)

Отец ребёнка: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович

Смерть
1997
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