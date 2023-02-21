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Фомина Соша Шмуйловна

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1879

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

Мать: Альтман Рива (Ребекка)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1899

Муж: Фомин Лейба Абрамович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фомин Соломон Лейбович

Отец ребёнка: Фомин Лейба Абрамович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1912

Дочь: Фомина Елизавета Лейбовна

Отец ребёнка: Фомин Лейба Абрамович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Лейба Абрамович

Смерть
1944
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