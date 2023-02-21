Фомина Соша Шмуйловна
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1879
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)
Мать: Альтман Рива (Ребекка)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Фомин Лейба Абрамович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1912
Дочь: Фомина Елизавета Лейбовна
Отец ребёнка: Фомин Лейба Абрамович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944