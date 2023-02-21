Фомин Лейба Абрамович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1878
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фомин Абрам Рувимович
Мать: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1899
Жена: Фомина Соша Шмуйловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Фомина Соша Шмуйловна
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1912
Дочь: Фомина Елизавета Лейбовна
Мать ребёнка: Фомина Соша Шмуйловна
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Соша Шмуйловна
Смерть
1938