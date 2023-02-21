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Фомин Лейба Абрамович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1878

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фомин Абрам Рувимович

Мать: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1899

Жена: Фомина Соша Шмуйловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фомин Соломон Лейбович

Мать ребёнка: Фомина Соша Шмуйловна

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1912

Дочь: Фомина Елизавета Лейбовна

Мать ребёнка: Фомина Соша Шмуйловна

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Соша Шмуйловна

Смерть
1938
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