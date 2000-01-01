Фомин Мендель Абрамович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1891
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Фомин Абрам Рувимович
Мать: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
?.09.1941
Место призыва: 30.06.1941 Витебский ГВК, Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск Последнее место службы: в/ч 71587 Причина выбытия: пропал без вести Дата выбытия: __.09.1941