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Фомин Мендель Абрамович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Фомин Абрам Рувимович

Мать: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
?.09.1941
Место призыва: 30.06.1941 Витебский ГВК, Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск Последнее место службы: в/ч 71587 Причина выбытия: пропал без вести Дата выбытия: __.09.1941
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