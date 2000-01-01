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Фомина Хава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович

Отец ребёнка: Фомин Рувим

м.Колышки, Витебской губ, Российской империи
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Фомин Абрам Рувимович

Отец ребёнка: Фомин Рувим

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фомин Фридман Рувимович

Отец ребёнка: Фомин Рувим

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фомина Мария Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Фомина Циля Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим

Смерть
Неизвестно
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