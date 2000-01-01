Фомина Хава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович
Отец ребёнка: Фомин Рувим
м.Колышки, Витебской губ, Российской империи
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Фомин Рувим
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Фомин Рувим
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фомина Мария Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Фомина Циля Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим
Смерть
Неизвестно