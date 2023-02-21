Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович
Место рождениям.Колышки, Витебской губ, Российской империи
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Фомин Рувим
Мать: Фомина Хава
м.Колышки, Витебской губ, Российской империи
Бракосочетание
1876
Жена: Фомина Голда
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фомин Лейба (Луис) Эфроимович
Мать ребёнка: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1905