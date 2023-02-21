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Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович

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Место рождения

м.Колышки, Витебской губ, Российской империи

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Фомин Рувим

Мать: Фомина Хава

м.Колышки, Витебской губ, Российской империи
Бракосочетание
1876

Жена: Фомина Голда

Рождение ребёнка
1877

Сын: Фомин Абрам Эфроимович

Мать ребёнка: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1879

Сын: Фомин Рувим Эфроимович

Мать ребёнка: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фомин Лейба (Луис) Эфроимович

Мать ребёнка: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1905
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