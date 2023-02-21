Фомин Лейба (Луис) Эфроимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Лейба (Луис) Эфроимович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1881

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович

Мать: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Исаак Лейбович

Мать ребёнка: Фомин Соня (Sarah)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомин Соня (Sarah)

Смерть
1952
городе Виннипег, провинция Манитоба США
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