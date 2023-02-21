Фомин Лейба (Луис) Эфроимович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1881
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович
Мать: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Исаак Лейбович
Мать ребёнка: Фомин Соня (Sarah)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомин Соня (Sarah)
Смерть
1952
городе Виннипег, провинция Манитоба США