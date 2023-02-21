Фомин Рувим Эфроимович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1879
Дата смерти23.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович
Мать: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903
Дочь: Фомина Любовь Рувимовна
Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
16.11.1904
Дочь: Гидон Рая (Роза) Рувимовна
Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Цирлина Эсфирь (Эстер) Рувимовна
Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фомина Цецилия Рувимовна
Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Смерть
23.06.1960
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область