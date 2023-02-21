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Фомин Рувим Эфроимович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1879

Дата смерти

23.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович

Мать: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903

Дочь: Фомина Любовь Рувимовна

Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Бракосочетание
1902

Жена: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Рождение ребёнка
16.11.1904

Дочь: Гидон Рая (Роза) Рувимовна

Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фомин Эфроим Рувимович

Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Цирлина Эсфирь (Эстер) Рувимовна

Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фомина Цецилия Рувимовна

Мать ребёнка: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Смерть
23.06.1960
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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