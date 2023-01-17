Гидон (Фомина) Рая (Роза) Рувимовна
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.11.1904
Дата смерти13.12.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1904
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
23.01.1932
Дочь: Полушкина Мира Михайловна
Отец ребёнка: Гидон Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Гидон Михаил Абрамович
Смерть
13.12.1990
Колышки, Лиозненский район, Витебская область