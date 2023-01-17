Гидон (Фомина) Рая (Роза) Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гидон (Фомина) Рая (Роза) Рувимовна

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.11.1904

Дата смерти

13.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1904

Отец: Фомин Рувим Эфроимович

Мать: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1931

Муж: Гидон Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
23.01.1932

Дочь: Полушкина Мира Михайловна

Отец ребёнка: Гидон Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гидон Вилли Михайлович

Отец ребёнка: Гидон Михаил Абрамович

Смерть
13.12.1990
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
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