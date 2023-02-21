Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1877

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Маркович Семен (Шабса)

Мать: Маркович Циля (Цивье)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903

Дочь: Фомина Любовь Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович

Бракосочетание
1902

Муж: Фомин Рувим Эфроимович

Рождение ребёнка
16.11.1904

Дочь: Гидон Рая (Роза) Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фомин Эфроим Рувимович

Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Цирлина Эсфирь (Эстер) Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фомина Цецилия Рувимовна

Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович

Смерть
1970
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