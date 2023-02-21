Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1877
Дата смерти1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Маркович Семен (Шабса)
Мать: Маркович Циля (Цивье)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903
Дочь: Фомина Любовь Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
16.11.1904
Дочь: Гидон Рая (Роза) Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Цирлина Эсфирь (Эстер) Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фомина Цецилия Рувимовна
Отец ребёнка: Фомин Рувим Эфроимович
Смерть
1970