Фомин Эфроим Рувимович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1906
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.11.1931
Дочь: Нахлис Пера Эфроимовна
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Борисовна
Бракосочетание
1931
Жена: Фомина Рахиль Борисовна
Смерть
1977
Колышки, Лиозненский район, Витебская область