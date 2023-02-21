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Фомин Эфроим Рувимович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фомин Рувим Эфроимович

Мать: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.11.1931

Дочь: Нахлис Пера Эфроимовна

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Борисовна

Бракосочетание
1931

Жена: Фомина Рахиль Борисовна

Смерть
1977
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
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