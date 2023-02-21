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Фомина Цецилия Рувимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фомин Рувим Эфроимович

Мать: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Смерть
1929
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