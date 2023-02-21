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Фомина Цецилия Рувимовна
Фомина Цецилия Рувимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1929
Пол
Женский
Отец
Фомин Рувим Эфроимович
1879 г.р.
Мать
Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Фомин Рувим Эфроимович
Мать:
Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Смерть
1929
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