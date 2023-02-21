Маркович Семен (Шабса)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Брен Рода Шапшелеевна
Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)
Юрьевск, Костромская губ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Казарновская Голда Шапшалевна
Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эуфер ХаяЭстер Шапшелеевна
Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркович Самуил Шапшелевич
Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)
Смерть
Неизвестно