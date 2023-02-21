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Маркович Семен (Шабса)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фомина Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Брен Рода Шапшелеевна

Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)

Юрьевск, Костромская губ
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Казарновская Голда Шапшалевна

Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эуфер ХаяЭстер Шапшелеевна

Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркович Самуил Шапшелевич

Мать ребёнка: Маркович Циля (Цивье)

Смерть
Неизвестно
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