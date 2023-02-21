Брен (Маркович) Рода Шапшелеевна
Место рожденияЮрьевск, Костромская губ
Дата рождения1888
Дата смерти1965
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Маркович Семен (Шабса)
Мать: Маркович Циля (Цивье)
Юрьевск, Костромская губ
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Брен Гавриил (Ганя) Ильич
Отец ребёнка: Брен Илья (Израиль)
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Эуфер Давид (Додя) Ильич (Израилевич)
Отец ребёнка: Брен Илья (Израиль)
Костромская обл., г. Кострома
Развод
1910
Муж: Брен Илья (Израиль)
смерть супруга
Рождение ребёнка
20.12.1912
Отец ребёнка: Зюськин Борис
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1917
Сын: Брен Исаак (Ица) Борисович
Отец ребёнка: Зюськин Борис
г. Юрьевец, Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брен Илья (Израиль)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зюськин Борис
Смерть
1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)