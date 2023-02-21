Брен (Маркович) Рода Шапшелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брен (Маркович) Рода Шапшелеевна

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Место рождения

Юрьевск, Костромская губ

Дата рождения

1888

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Маркович Семен (Шабса)

Мать: Маркович Циля (Цивье)

Юрьевск, Костромская губ
Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Брен Гавриил (Ганя) Ильич

Отец ребёнка: Брен Илья (Израиль)

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Эуфер Давид (Додя) Ильич (Израилевич)

Отец ребёнка: Брен Илья (Израиль)

Костромская обл., г. Кострома
Развод
1910

Муж: Брен Илья (Израиль)

смерть супруга
Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Брен Самуил Борисович

Отец ребёнка: Зюськин Борис

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Брен Исаак (Ица) Борисович

Отец ребёнка: Зюськин Борис

г. Юрьевец, Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брен Илья (Израиль)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюськин Борис

Смерть
1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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