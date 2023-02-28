Брен Самуил Борисович
Место рождения
Дата рождения20.12.1912
Дата смерти17.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1912
Отец: Зюськин Борис
Мать: Брен Рода Шапшелеевна
Рождение ребёнка
11.03.1941
Дочь: Давыдова Алиса Самуиловна
Мать ребёнка: Брен Фатима Зинятовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брен Фатима Зинятовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Ева Самуиловна
Мать ребёнка: Брен Фатима Зинятовна
Смерть
17.02.1985