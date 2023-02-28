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Брен Самуил Борисович

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Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

20.12.1912

Дата смерти

17.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1912

Отец: Зюськин Борис

Мать: Брен Рода Шапшелеевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1941

Дочь: Давыдова Алиса Самуиловна

Мать ребёнка: Брен Фатима Зинятовна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брен Фатима Зинятовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Ева Самуиловна

Мать ребёнка: Брен Фатима Зинятовна

Смерть
17.02.1985
Жуковский, Жуковский, Московская область
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