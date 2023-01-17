Брен (Ахметзянова) Фатима Зинятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брен (Ахметзянова) Фатима Зинятовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1914

Дата смерти

26.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914

Отец: Ахметзянов Зинят

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1941

Дочь: Давыдова Алиса Самуиловна

Отец ребёнка: Брен Самуил Борисович

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Ева Самуиловна

Отец ребёнка: Брен Самуил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брен Самуил Борисович

Смерть
26.05.1975
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