Брен (Ахметзянова) Фатима Зинятовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1914
Дата смерти26.05.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914
Отец: Ахметзянов Зинят
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1941
Дочь: Давыдова Алиса Самуиловна
Отец ребёнка: Брен Самуил Борисович
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Ева Самуиловна
Отец ребёнка: Брен Самуил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1975