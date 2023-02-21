Ильинская (Брен) Ева Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брен Самуил Борисович
Мать: Брен Фатима Зинятовна
Рождение ребёнка
30.08.1979
Дочь: Ильинская Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Ильинский Виктор
Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинский Виктор
Смерть
Неизвестно