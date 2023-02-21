Ильинская (Брен) Ева Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Брен) Ева Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брен Самуил Борисович

Мать: Брен Фатима Зинятовна

Рождение ребёнка
30.08.1979

Дочь: Ильинская Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Ильинский Виктор

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Виктор

Смерть
Неизвестно
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