Брен Гавриил (Ганя) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брен Гавриил (Ганя) Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: Брен Илья (Израиль)

Мать: Брен Рода Шапшелеевна

Рождение ребёнка
23.12.1939

Дочь: Бирман Эстелла Гаврииловна

Мать ребёнка: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)

Бат-Ям, Израиль
Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Перельштейн Наталия Гаврииловна

Мать ребёнка: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)

Израиль, Бат-Ям
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)

Смерть
1978
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