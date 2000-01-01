Брен Гавриил (Ганя) Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Отец: Брен Илья (Израиль)
Мать: Брен Рода Шапшелеевна
Рождение ребёнка
23.12.1939
Дочь: Бирман Эстелла Гаврииловна
Мать ребёнка: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)
Бат-Ям, Израиль
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Перельштейн Наталия Гаврииловна
Мать ребёнка: Брен Юля Мойшевна (Михайловна)
Израиль, Бат-Ям
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978