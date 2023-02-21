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Брен Илья (Израиль)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Брен Гавриил (Ганя) Ильич

Мать ребёнка: Брен Рода Шапшелеевна

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Эуфер Давид (Додя) Ильич (Израилевич)

Мать ребёнка: Брен Рода Шапшелеевна

Костромская обл., г. Кострома
Развод
1910

Жена: Брен Рода Шапшелеевна

смерть супруга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брен Рода Шапшелеевна

Смерть
1910
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