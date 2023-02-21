Брен Илья (Израиль)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Брен Гавриил (Ганя) Ильич
Мать ребёнка: Брен Рода Шапшелеевна
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Эуфер Давид (Додя) Ильич (Израилевич)
Мать ребёнка: Брен Рода Шапшелеевна
Костромская обл., г. Кострома
Развод
1910
Жена: Брен Рода Шапшелеевна
смерть супруга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брен Рода Шапшелеевна
Смерть
1910