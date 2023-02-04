Маркович Циля (Цивье)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркович Самуил Семенович (Шапшелевич)
Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эуфер Хая Семеновна (Шапшелеевна)
Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)
Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Брен (Маркович) Рода Семеновна (Шапшелеевна)
Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Казарновская (Маркович) Голда Семеновна (Шапшалевна)
Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)
Смерть
Неизвестно