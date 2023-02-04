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Маркович Циля (Цивье)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркович Самуил Семенович (Шапшелевич)

Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эуфер Хая Семеновна (Шапшелеевна)

Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фомина (Маркович) Фрейда (Вера) Семёновна (Шапшалевна)

Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Брен (Маркович) Рода Семеновна (Шапшелеевна)

Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Казарновская (Маркович) Голда Семеновна (Шапшалевна)

Отец ребёнка: Маркович Семен (Шабса)

Смерть
Неизвестно

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