Фомин Абрам Эфроимович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1877
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович
Мать: Фомина Голда
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.09.1903
Мать ребёнка: Фомина Рахиль (Эстер) Львовна (Лейбовна)
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1947
Нижний Новгород, Марьина Роща кладбище