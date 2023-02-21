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Фомин Абрам Эфроимович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1877

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фомин Эфроим (Афроим) Рувимович

Мать: Фомина Голда

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Фомин Ефрем Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Рахиль (Эстер) Львовна (Лейбовна)

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Рахиль (Эстер) Львовна (Лейбовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1947
Нижний Новгород, Марьина Роща кладбище
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