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Фомина Циля Рувимовна
Фомина Циля Рувимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1870
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фомин Рувим
Около 1835 г.р.
Мать
Фомина Хава
Около 1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец:
Фомин Рувим
Мать:
Фомина Хава
Смерть
Неизвестно
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