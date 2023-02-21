Фомина Циля Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина Циля Рувимовна

Фомина Циля Рувимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Фомин Рувим

Мать: Фомина Хава

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close