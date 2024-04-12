Удод Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Анна Трофимовна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1822

Сын: Удод / Одуд / Марк Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Рождение ребёнка
30.09.1831

Сын: Удод Иоанн Евсеев

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Удод Савва Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Рождение ребёнка
24.09.1835

Сын: Удод Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 246-1-50
Бракосочетание
До 1835

Муж: Удод Евсей Иваннович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Удод Савелий Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Евфросинья Евсеевна

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Удод Игнатий Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иваннович

Смерть
Неизвестно
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