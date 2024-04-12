Удод Савва Евсеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1832
Отец: Удод Евсей Иваннович
Мать: Удод Анна Трофимовна
Бракосочетание
После 1858
Жена: Удод Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Удод Василий Саввин
Мать ребёнка: Удод Агафья Ефимовна
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Смерть
Неизвестно