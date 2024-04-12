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Удод Савва Евсеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

05.12.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1832

Отец: Удод Евсей Иваннович

Мать: Удод Анна Трофимовна

Бракосочетание
После 1858

Жена: Удод Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Удод Василий Саввин

Мать ребёнка: Удод Агафья Ефимовна

ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Смерть
Неизвестно
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