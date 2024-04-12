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Удод Василий Саввин

Место рождения

Новомихайловка

Дата рождения

01.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1865

Отец: Удод Савва Евсеевич

Мать: Удод Агафья Ефимовна

ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Крещение
01.08.1865
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74. | Godparents:Новомихайловские крестьяне: Федор Михайлович Крыса и Ирина Минина Гриценко
Смерть
Неизвестно
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