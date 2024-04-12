Удод Василий Саввин
Место рождения
Дата рождения01.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1865
Отец: Удод Савва Евсеевич
Мать: Удод Агафья Ефимовна
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74.
Крещение
01.08.1865
ГАЗО,Ф - 5593-2-1085,м/к-1865г.лист № 32,зап.№ 74. | Godparents:Новомихайловские крестьяне: Федор Михайлович Крыса и Ирина Минина Гриценко
Смерть
Неизвестно