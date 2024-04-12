(Удод) Евфросинья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Евфросинья Евсеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.07.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
03.07.1839

Отец: Удод Евсей Иваннович

Мать: Удод Анна Трофимовна

Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Крещение
10.07.1839
Троицкая церковь м/к-1839,лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Федор Павлович Шерстюк и жена его анна Михайловна Мерзлякова
Смерть
Неизвестно
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