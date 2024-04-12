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Удод Иван Евсеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

24.09.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1835

Отец: Удод Евсей Иваннович

Мать: Удод Анна Трофимовна

Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 246-1-50
Крещение
24.09.1835
Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф 0 246-1-50 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Емельян Федорович Мерзлин и Филиппа Игнатьевича Нужного-дочь Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Бракосочетание
До 1860

Жена: Удод Акилина Саввина

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Удод Федор Иванович

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Рождение ребёнка
19.04.1864

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Удод Иванн Иваннович

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Агафия Иоаннова

Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина

Смерть
Неизвестно
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