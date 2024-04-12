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(Удод) Александра Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1864

Отец: Удод Иван Евсеевич

Мать: Удод Акилина Саввина

Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Крещение
20.04.1864
Рождественско-Богородицкая церковь
ГАЗО,Ф - 5593-2-1051,м/к 1864г.лист-31,зап-61. | Godparents:Вербовские крестьяне-собственники: Василий Федорович Мельник и Евфросинья Евсеевна Домужева
Смерть
Неизвестно
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