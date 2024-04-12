(Удод) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1864
Отец: Удод Иван Евсеевич
Мать: Удод Акилина Саввина
Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Крещение
20.04.1864
Рождественско-Богородицкая церковь
ГАЗО,Ф - 5593-2-1051,м/к 1864г.лист-31,зап-61. | Godparents:Вербовские крестьяне-собственники: Василий Федорович Мельник и Евфросинья Евсеевна Домужева
Смерть
Неизвестно