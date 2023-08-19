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Удод Акилина Саввина

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Бракосочетание
До 1860

Муж: Удод Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Удод Федор Иванович

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
19.04.1864

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Удод Иванн Иваннович

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Агафия Иоаннова

Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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