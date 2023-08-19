Удод Акилина Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Бракосочетание
До 1860
Муж: Удод Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Удод Федор Иванович
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
19.04.1864
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Удод Иванн Иваннович
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
10.02.1879
Дочь: Агафия Иоаннова
Отец ребёнка: Удод Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно