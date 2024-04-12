(Удод) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти22.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1860
Отец: Удод Иван Евсеевич
Мать: Удод Акилина Саввина
Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Смерть
22.06.1862
Причина смерти: В молодом возрасте | м/к-1862г.зап.№ 24.ГАЗО,Ф-246-1-59
Крещение
20.04.1864
Троицкая церковь,м/к-1864г.,лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Василий Федорович Мельник и Евфросинья Евсеевна Домужева