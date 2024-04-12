Удод Игнатий Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1842
Отец: Удод Евсей Иваннович
Мать: Удод Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ксения Игнатиевна
Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна
Бракосочетание
До 1860
Жена: Удод Параскева Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1863
Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна
ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна
Смерть
Неизвестно