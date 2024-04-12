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Удод Игнатий Евсеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Удод Евсей Иваннович

Мать: Удод Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ксения Игнатиевна

Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна

Бракосочетание
До 1860

Жена: Удод Параскева Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Удод Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна

ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Удод Иоанн Игнатьевич

Мать ребёнка: Удод Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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