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Удод Филипп Игнатьевич

Место рождения

Новомихайловка

Дата рождения

09.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863

Отец: Удод Игнатий Евсеевич

Мать: Удод Параскева Павловна

ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Крещение
10.10.1863
Покровская церковь,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99,ГАЗО,Ф-5593-2-1084 | Godparents:Крестьяне-собственники: Куприян Косьмин Гринь и Александра Леонтьева -дочь Кристина
Смерть
Неизвестно
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