Удод (Шевцова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Шевцова) Параскева Павловна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ксения Игнатиевна

Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич

Бракосочетание
До 1860

Муж: Удод Игнатий Евсеевич

Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Удод Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич

ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Удод Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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