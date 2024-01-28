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Волконский Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1818

Дата смерти

02.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1818

Отец: Волконский Алексей Александрович

Мать: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна

Бракосочетание
27.04.1842

Жена: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Волконская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Волконский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Волконская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Волконская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1851

Сын: Волконский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1856

Сын: Волконский Николай Александрович

Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Смерть
02.04.1865

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