Волконский Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1818
Дата смерти02.04.1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1818
Бракосочетание
27.04.1842
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Волконская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Волконский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Волконская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Волконская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1851
Сын: Волконский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1856
Сын: Волконский Николай Александрович
Мать ребёнка: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Смерть
02.04.1865