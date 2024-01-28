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Волконский Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1851

Отец: Волконский Александр Алексеевич

Мать: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Бракосочетание
1873

Жена: Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.02.1874

Сын: Волконский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.05.1881

Сын: Волконский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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