Волконский Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1851
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
07.02.1874
Сын: Волконский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.05.1881
Сын: Волконский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно