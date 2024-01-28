Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Волконский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1874

Сын: Волконский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1881

Сын: Волконский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно

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