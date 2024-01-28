Волконская (Акулова) Лидия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
07.02.1874
Сын: Волконский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1881
Сын: Волконский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Волконский Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно