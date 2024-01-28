Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1842

Муж: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Волконская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Волконский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Волконская Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Волконская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
07.03.1851

Сын: Волконский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.12.1856

Сын: Волконский Николай Александрович

Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич

Смерть
01.04.1890

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