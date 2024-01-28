Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти01.04.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1842
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Волконская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Волконский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Волконская Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Волконская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1851
Сын: Волконский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.12.1856
Сын: Волконский Николай Александрович
Отец ребёнка: Волконский Александр Алексеевич
Смерть
01.04.1890