Волконский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1886
Дочь: Хитрово (Волконская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1892
Сын: Волконский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно