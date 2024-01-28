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Волконский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1856

Отец: Волконский Александр Алексеевич

Мать: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
?.07.1886

Дочь: Хитрово (Волконская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Волконский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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