Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1886
Дочь: Хитрово (Волконская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1892
Сын: Волконский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно