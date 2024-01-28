Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Матюнина) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Николай Александрович

Рождение ребёнка
?.07.1886

Дочь: Хитрово (Волконская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Волконский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Александрович

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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