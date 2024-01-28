Волконский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти08.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1870
Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна
Бракосочетание
16.08.1893
"Свидетельство №27. Дано сие из Нижегородского уездного Полицейского управления бывшей жене коллежского секретаря Г.Г. Праль Софье Николаевне, урожденной дочери полковника Бирина, живущей в селе Тамож... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Волконская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Волконская (Бирина) Софья Николаевна
Смерть
08.07.1910