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Волконский Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

08.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Волконский Александр Алексеевич

Мать: Волконский (Трузсон) Луиза Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1870

Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна

Бракосочетание
16.08.1893

Жена: Волконская (Бирина) Софья Николаевна

"Свидетельство №27. Дано сие из Нижегородского уездного Полицейского управления бывшей жене коллежского секретаря Г.Г. Праль Софье Николаевне, урожденной дочери полковника Бирина, живущей в селе Тамож... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Волконская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Волконская (Бирина) Софья Николаевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
08.07.1910
Семенов, Семеновский, Нижегородская область

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