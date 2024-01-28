Волконская (Бирина) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Бирина) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

20.12.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1893

Муж: Волконский Алексей Александрович

"Свидетельство №27. Дано сие из Нижегородского уездного Полицейского управления бывшей жене коллежского секретаря Г.Г. Праль Софье Николаевне, урожденной дочери полковника Бирина, живущей в селе Тамож... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Волконская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
20.12.1930

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