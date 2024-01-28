Волконская (Бирина) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти20.12.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1893
"Свидетельство №27. Дано сие из Нижегородского уездного Полицейского управления бывшей жене коллежского секретаря Г.Г. Праль Софье Николаевне, урожденной дочери полковника Бирина, живущей в селе Тамож... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Волконская Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
20.12.1930