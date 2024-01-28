Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1870
Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург