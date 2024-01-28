Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хартулари (Бологовская) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1870

Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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