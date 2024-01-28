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Волконский Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1784

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1784

Отец: Волконский Александр Сергеевич

Мать: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
09.04.1818

Сын: Волконский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
?.11.1820

Сын: Волконский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна

Смерть
1832

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