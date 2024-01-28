Волконский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1784
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1784
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1818
Сын: Волконский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
?.11.1820
Сын: Волконский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна
Смерть
1832