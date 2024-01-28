Волконский Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1750
Дата смерти01.07.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Волконская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Нил Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Дочь: Волконская Мария Александровна
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Юрий Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна
Сын: Волконский Николай Александрович
Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна