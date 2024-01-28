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Волконский Александр Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.04.1750

Дата смерти

01.07.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1784

Сын: Волконский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
?.06.1785

Дочь: Волконская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волконский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1787

Сын: Волконский Нил Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.06.1789

Сын: Волконский Андрей Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.10.1791

Сын: Волконский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1791

Дочь: Волконская Мария Александровна

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1794

Сын: Волконский Юрий Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1798

Сын: Волконский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1799

Сын: Волконский Николай Александрович

Мать ребёнка: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.07.1811
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Новодевичий монастырь, Москва, Российская Империя

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