Волконский Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Волконская Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Волконская Варвара Юрьевна
Мать ребёнка: Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
После 1856