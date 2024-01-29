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Волконский Юрий Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Волконский Александр Сергеевич

Мать: Волконская (Кольцова-Мосальская) Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Волконская Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Волконская Варвара Юрьевна

Мать ребёнка: Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна

Смерть
После 1856

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