Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Волконская Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Волконский Юрий Александрович
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Волконская Варвара Юрьевна
Отец ребёнка: Волконский Юрий Александрович
Смерть
1845