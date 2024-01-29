Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Шишкова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Волконская Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Волконский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Волконская Варвара Юрьевна

Отец ребёнка: Волконский Юрий Александрович

Смерть
1845

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