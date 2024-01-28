Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1818
Сын: Волконский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович
Рождение ребёнка
?.11.1820
Сын: Волконский Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно