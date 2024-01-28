Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Ушакова) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1818

Сын: Волконский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
?.11.1820

Сын: Волконский Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Волконский Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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